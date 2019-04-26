Пензенцы ищут разгадку происхождения необычного «обувного» дерева

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28 апреля 2019, 14:17Общество
Чудо-дерево из сказки Корнея Чуковского есть и в Пензе. Причем растет оно в самом центре города, всего в нескольких метрах от улицы Московской. Уже несколько лет на его ветках поспевают не сладкие фрукты, а обувь.
Ботинки, сапоги, кроссовки, туфли - это лишь малая часть плодов необычного дерева. Во дворе дома на пересечение улиц Володарского и Максима Горького оно цветет круглый год. Первое, что приходит на ум, - PR-акция магазина обуви. Да только вот поблизости таких магазинов нет.
Предположения о том, как дерево стало обувным, выдвигают и жильцы дома.
«Тоже интересовались, почему там ботинки висят. Дети так развлекались. Есть вот денежное дерево, а это обувное», - сказала жительница дома по улице Володарского Ольга Черемшанова.
Если в известной сказке чудо-дерево приносило пользу детям, они могли легко сорвать новые башмачки взамен изношенных, то необычное дерево в центре Пензы просто вызывает улыбку. А ботинки с веток снимает разве что ветер.
В 219 году чудо-дерево отметило свое 15-летие. Автор этой акции до сих пор неизвестен, а продолжателей достаточно. Сейчас на нем - больше 20 пар обуви. Как говорят местные жители, после праздников ее количество возрастает.
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