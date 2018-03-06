Пензенцы ищут поджигателя мусора возле дома на ул. Тепличной, 10. ФОТО

Пензенцы жалуются на отвратительный дым и запах, исходящие от мусорных контейнеров возле дома №10 на ул. Тепличной, содержимое которых по неизвестной причине загорается каждое утро.

Об этом написал анонимный пользователь в группе «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте».

«В ЧС «управляйку» на ул. Тепличной, 10. Помойка находится под окнами жилого дома и в последнее время постоянно горит. Думаем на дворника, так как загорается она рано утром, в районе шести утра, когда приходят ее убирать. В ЖЭУ звонили, там ничего не знают и знать особо не хотят. Дымище стоит на полрайона, в зависимости от ветра, запах соответствующий. Весной невозможно будет открыть окна, если ситуация не изменится. Что делать, куда обращаться?» - поинтересовался подписчик группы, приложив к посту фото.

Некоторые пользователи в комментариях предлагают подкараулить дворника и наказать его, другие предполагают, что мусор поджигает вовсе не он, а бомжи.

«Домофоны везде поставили. Надо где-то бомжам греться», - отметил Виккор.

«Письмо напишите электронное с жалобой на управляйку в жилинспекцию, у них на сайте есть адрес, фото приложите. В нашем районе только так работники МУП шевелиться начинают», - посоветовала подписчица Екатерина, пишет ИА «Пенза-Пресс».