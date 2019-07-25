Пензенцы ищут любящего хозяина особенному котику

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25 июля 2019, 15:06Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» ищут дом для котика с «изюминкой».
«Густав приехал к нам осенью с сильно воспаленным глазом. Долгое время мы пытались его вылечить. Глаз спасти так и не удалось в полном смысле этого слова, но, по крайней мере, нам не пришлось его удалять. У котика были проблемы с пищеварением, но и их нам удалось купировать.
Уличная жизнь редко проходит бесследно, на память о ней у Густава своя «изюминка», с ней можно жить, любить и быть счастливым! Дело - за малым, найти того, кто чист сердцем, добр и умеет любить не за пушистые лапки и длинные усики, а за благодарность, теплые сердечные песенки и стойкость духа. Все это присутствует в нашем пушистике», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».
Узнать о том, как стать особенному котику хозяином, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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