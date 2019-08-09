Пензенцы ищут хозяина собаки с разноцветными глазами

По улицам Пензы уже несколько дней гуляет черная собака с разноцветными глазами. Жители города сообщают, что видели ее в разных районах города.

С просьбой помочь найти старого или нового хозяина для необычного питомца к пользователям соцсети обратились сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным». Они выложили в группе обращение пензячки, заметившей на улице черного пса, у которого один глаз голубой, а второй - темно-коричневый.



«Потеряшка! Сегодня с утра его видела на остановке на проспекте Победы. Песик с разными глазами. Красивый, очень ласковый», - отметила девушка.



Подписчики в комментариях сообщили, что пес в ошейнике бегает по Пензе уже давно.



«Вчера его в Заводском районе видела», - откликнулся один из пользователей.

Узнать о том, как забрать себе необычного питомца, или сообщить о местонахождении его хозяина можно здесь.

Ранее «Пенза-Пресс» сообщало о другом псе-«потеряшке», который несколько дней ждал хозяина под дождем, пишет ИА «Пенза-Пресс».