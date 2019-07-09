Пензенцы ищут дом крошечным котятам, которых безжалостно выбросили

Сотрудники пензенского центра «Питомец» рассказали в Сети о крошечных котятах, которых им подбросили в коробке.

О малышах волонтеры рассказали в своей группе соцсети «ВКонтакте». Один из малышей погиб, он был самым слабым. Остальным удалось выжить. Теперь сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» ищут им дом.

«Маленькие лелики подросли. Сейчас они проживают на домашней передержке. Их пора прививать и обрабатывать», - добавили волонтеры.

Подробнее о котятах можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».