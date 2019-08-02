02 августа 2019, 17:59Общество

Пензенцы ищут дом кошечке с грустными глазками

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о печальной кошке.

«Кошечку зовут Даша, она очень печальная. Поводов для грусти много - уличая жизнь никого не радует.

Скоро Даша поймет, что люди бывают не только злыми и равнодушными, но и добрыми. Ей предстоит стандартный путь от бездомной жительницы к домашней любимице. Кошечке просто необходимы домашние диваны, мягкие пледы и нежные поцелуи хозяина», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Подробную информацию о печальной кошечке можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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