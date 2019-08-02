Пензенцы ищут дом кошечке с грустными глазками

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02 августа 2019, 17:59Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о печальной кошке.
«Кошечку зовут Даша, она очень печальная. Поводов для грусти много - уличая жизнь никого не радует.
Скоро Даша поймет, что люди бывают не только злыми и равнодушными, но и добрыми. Ей предстоит стандартный путь от бездомной жительницы к домашней любимице. Кошечке просто необходимы домашние диваны, мягкие пледы и нежные поцелуи хозяина», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».
Подробную информацию о печальной кошечке можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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