Пензенцы ищут дом кошечке с грустными глазками

«Кошечку зовут Даша, она очень печальная. Поводов для грусти много - уличая жизнь никого не радует.

Скоро Даша поймет, что люди бывают не только злыми и равнодушными, но и добрыми. Ей предстоит стандартный путь от бездомной жительницы к домашней любимице. Кошечке просто необходимы домашние диваны, мягкие пледы и нежные поцелуи хозяина», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Подробную информацию о печальной кошечке можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».