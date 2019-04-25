Пензенцы и единороссы приняли участие в акции «Чистый четверг»

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25 апреля 2019, 19:16Общество
В Железнодорожном районе Пензы прошла акция «Чистый четверг». Благоустроить внутридворовую территорию вышли представители районной администрации, местные жители и руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадим Супиков. Трудовой десант привел в порядок детскую площадку, убрал мусор, а также высадил растения.
В руках пензенцев - вилы, лопаты и грабли. На уборку во двор дома №34 по улице Толстого вышли более 100 человек. В трудовой десант вошли представители администрации Железнодорожного района, председатели уличных комитетов, неравнодушные жители, школьники и руководитель фракции «Единая Россия» в региональном Законодательном Собрании Вадим Супиков.
«Мы начали вчера с выкорчевки деревьев и опиловки сухостоя, параллельно убирали мусор. Планируем засадить эту территорию новыми деревьями. Если сегодня не закончим, продолжим завтра», - рассказал Вадим Супиков.
Традиционная акция «Чистый четверг» проводится в Железнодорожном районе уже в 19 раз. За два дня с территории вывезено несколько КамАЗов, доверху груженных мусором и сухостоем. А на расчищенной территории высадили саженцы рябины и березы.
«Эта территория никогда не была так ухожена. Много лет пыталась сама навести порядок. Спасибо большое Вадиму Николаевичу Супикову и Алексею Николаевичу Шуварину [депутат Гордумы] за то, что отозвались на нашу просьбу», - сказала жительница Пензы Любовь Барашкова.
Благоустраивать дворы продолжат и дальше. Обо всех проблемных местах жителей просят сообщать в приемную администрации Железнодорожного района.
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