Пензенцы и единороссы приняли участие в акции «Чистый четверг»

В Железнодорожном районе Пензы прошла акция «Чистый четверг». Благоустроить внутридворовую территорию вышли представители районной администрации, местные жители и руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадим Супиков. Трудовой десант привел в порядок детскую площадку, убрал мусор, а также высадил растения.

В руках пензенцев - вилы, лопаты и грабли. На уборку во двор дома №34 по улице Толстого вышли более 100 человек. В трудовой десант вошли представители администрации Железнодорожного района, председатели уличных комитетов, неравнодушные жители, школьники и руководитель фракции «Единая Россия» в региональном Законодательном Собрании Вадим Супиков.

«Мы начали вчера с выкорчевки деревьев и опиловки сухостоя, параллельно убирали мусор. Планируем засадить эту территорию новыми деревьями. Если сегодня не закончим, продолжим завтра», - рассказал Вадим Супиков.

Традиционная акция «Чистый четверг» проводится в Железнодорожном районе уже в 19 раз. За два дня с территории вывезено несколько КамАЗов, доверху груженных мусором и сухостоем. А на расчищенной территории высадили саженцы рябины и березы.

«Эта территория никогда не была так ухожена. Много лет пыталась сама навести порядок. Спасибо большое Вадиму Николаевичу Супикову и Алексею Николаевичу Шуварину [депутат Гордумы] за то, что отозвались на нашу просьбу», - сказала жительница Пензы Любовь Барашкова.

Благоустраивать дворы продолжат и дальше. Обо всех проблемных местах жителей просят сообщать в приемную администрации Железнодорожного района.