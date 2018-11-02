Пензенцы готовятся жить по новой дачной конституции

C 1 января 2019 года садоводы и огородники начнут жить по новой дачной конституции. А пока к документу с опаской приглядываются председатели и члены СНТ и ОНТ. Почти половина из 55 статей обновлены.

Дачный сезон давно закрыт, но ломать голову о благополучии своих соток в садоводческих и огороднических товариществах их участники продолжают и по сей день. А повод действительно есть: с 1 января 2019 года в федеральном законе «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» поменяется половина статей.

К примеру, с января вас не поставят на учет как нуждающегося в жилье, если в собственности есть дом в садоводческом товариществе. Сами определения «дачник» и «дача» вовсе исчезнут: оставят лишь две организационно-правовые формы: садоводческое некоммерческое товарищество или огородническое некоммерческое товарищество. Разница между огородниками и садоводами будет огромная. Пропасть между ними возникнет в вопросах строительства домов на участках. Садоводы смогут это делать без разрешения властей. Оно необходимо будет лишь при возведении капитальных жилых построек. Укрываться от дождя в непогоду огородники смогут только в техпостройках: сараях и теплицах, но не в домах.



«Во-первых, если домик будут строить капитальный, для проживания, естественно, нужен проект. Еще по этому законодательству проще будет прописаться. Сейчас очень много живут на дачах без прописки. Это положительный момент», - отметила председатель регионального отделения «Союза садоводов России» Любовь Храмцова.

По новому закону о садоводческом и огородническом товариществах, целевые членские взносы все участники будут платить только по безналичному расчету. Это уже не на шутку испугало многих бабушек и дедушек. С одной стороны, так законодатели смогут контролировать денежные потоки садоводов, с другой - многие дачники просто не умеют пользоваться банковскими картами. Однако и это, по словам председателей, проблема, с которой они смогут справиться.

А вот решения вопроса брошенных участков до сих пор нет: в обновленной версии закона проблему никак не регулируют. Между тем, на территории Пензенской области в садоводческом некоммерческом товариществе «Заря» из 1700 участков, тысяча не обрабатываются.

«Они нам не позволяют налаживать инфраструктуру: дороги, ту же самую воду провести по этим зарослям, по кустам - очень тяжело. Часть дач брошена. И мы ничего не можем сделать», - рассказала председатель правления СНТ «Заря» Нина Петрова.

По обновленному закону, быть индивидуалом, который по каким-то причинам не входит в СНТ и ОНТ, теперь будет невыгодно: этой категории владельцев хозяйств придется платить не только коммунальные платежи, за услуги и работу товарищества, но и ожидается, что налогооблажение на сам участок в разы возрастет. Появятся и управляющие компании. В них будут входить все те же председатели, срок избрания которых теперь расширят до пяти лет. Впрочем, больше станет у них и обязанностей.

Новый закон уже успел обрасти страшилками. Якобы теперь придется проводить экспертизу и лицензировать каждую скважину и каждый колодец в товариществах. Только по самым скромным подсчетам это будет стоить не менее миллиона рублей. По федеральному закону «О недрах», подобную процедуру проводить не стоит, если суточное потребление воды не превышает 100 кубометров. В обычных садоводчестких товариществах больше воды и не используют.

Пока дачники озадачены. Что из представленных нововведений пойдет на пользу, проверить можно будет только в январе. Специалисты советуют будущим огородникам и садоводам не терять время и привести документы в порядок до вступления изменений в силу.