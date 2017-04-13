13 апреля 2017, 19:28Общество Пензенцы готовят угощения к пасхальному столу Древнейший и самый важный православный праздник - Христово Воскресение – в 2017 году верующие отметят 16 апреля. В старину к Пасхе готовились тщательно и заблаговременно. Ничего не изменилось и сегодня - хозяйки красят яйца, выпекают куличи и замешивают творожную пасху.

Теперь, чтобы по-особому украсить яйца на Пасху, не обязательно покупать специальные наклейки и красители.

«Для декорирования яйца используется техника декупаж. Для этого нам понадобятся обычные бумажные салфетки, вареные яйца желательно белого цвета, а в качестве клея используется обычный яичный белок», - рассказала преподаватель профессионального цикла Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Наталья Шачина.

От салфетки нужно отделить верхний слой, вырезать необходимые элементы, а затем аккуратно наклеить их на яйцо. Чтобы яичный белок высох, потребуется около 2-3 минут.

Другим неотъемлемым символом христианского праздника считается кулич. Выпекать его принято именно в Чистый четверг. Всех рецептов, говорят мастера, не пересчитать, у каждой хозяйки он свой. В Пензенском колледже пищевой промышленности и коммерции сначала для теста готовят опару - дрожжи разводят в теплом молоке, добавляют сахар, муку, перемешивают и оставляют в теплом месте. Через 45 минут можно замешивать тесто.



«Сливочное масло комнатной температуры – размягченное. Смешиваем с сахаром и все это перетираем», - сказала мастер производственного обучения Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Ольга Поликарпова.



Далее мастер берет ванильный сахар, яйца, смешанные с солью, и добавляет их в готовую опару. Для цвета и вкуса в кулич можно добавить не только изюм, но и сухофрукты, цукаты, орехи и сушеные ягоды. После часа в духовке кулич практически готов, его осталось обмазать сахарной помадкой и украсить.

Как говорят в народе: «Пасхальный стол должен ломиться!» Следуя этому правилу к празднику Воскресения Христова можно готовить не только традиционные угощения.

Оригинальным и, пожалуй, самым сладким лакомством на вашем столе могут стать домашние конфеты. Таким точно обрадуются и взрослые и дети.

Разговляться православные верующие начнут в воскресенье, 16 апреля. Каждое приготовленное блюдо имеет свое значение - символизирует радость, райскую жизнь, возрождение. В Пасху принято оставлять в прошлом гнев и злобу и начинать светлую и радостную жизнь.

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