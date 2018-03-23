Пензенцы голосуют за благоустройство территорий

Пензенцы приняли активное участие в рейтинговом голосовании за общественные территории, которые будут благоустроены в рамках проекта «Формирование современной городской среды». С 8 утра в пензенских школах открылись 72 участка для голосования.

Во втором лицее Пензы подобные очереди видели только на выборах президента Российской Федерации, но в этот раз, активные граждане голосовали за общественные территории, которые нуждаются в благоустройстве.

«Дворец единоборств - объект всероссийского масштаба, к тому же, находится на въезде в город, считаю, что это является значимыми аргументами», - сказала жительница Пензы Лариса Машина.

«Надо отреставрировать набережную, потому что это одно из мест, где встречаются горожане. Также там проводятся все праздники. И для детишек пусть приятно сделают, поэтому проголосую еще за дворец единоборств, они же ходят туда после школы», - поделилась жительница Пензы Юлия Андрюшова.

Всего таких объектов пять. Кроме территории за дворцом единоборств «Воейков» и набережной Суры, свой голос пензенцы могут отдать за площадь Ленина, Соборную и территорию возле детского сада №96.

Процедура голосования приближена к формату выборов. Единственное, что отличает, - нет специальных кабинок. Голосуют жители за партами, расположенными в фойе.

«Мы проверяем пензенскую прописку, дальше выдаем бюллетени, и избиратели делают свой выбор. Они должны выбрать не более трех мест для благоустройства города», - объяснила член избирательной комиссии рейтингового голосования по выбору общественной территории Людмила Рыбакова.

Правила заполнения бюллетеней просты: избирателям необходимо поставить любой знак в пустом квадрате справа от наименования объекта. Если пензенцы выберут больше трех мест или не выберут ни одного, при подсчете эти бюллетени учитывать не будут. Подобное голосование за благоустройство городских территорий в Пензе проходит впервые.

«Это очень важно, потому что подходит сезон, когда мы должны начинать работать, а еще не провели конкурсную процедуру», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Голосование проходит на 72 участках. Результаты общественная комиссия подведет уже в понедельник, 26 марта. Территории, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят первыми.