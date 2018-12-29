Пензенцы гадают, что за хищная птица прилетела на ул. 8 Марта

На балкон пензенца приземлилась крупная птица. Мужчина снял ее на видео, которое разместил в Сети.

«Хищная птица - в городе, ул. 8 Марта. Думаю, что это ястреб, прилетел под Новый Год. Красавчик», - подписал свой ролик пензенец.

Птица некоторое время посидела на ограждении балкона, а затем улетела. Подписчики выдвинули несколько версий, что это за пернатое: ястреб-перепелятник, коршун. Были и шуточные предложения, например, один из пользователей назвал крылатого гостя «чернобыльским воробьем».

Жительница Пензы Татьяна отметила, что в микрорайоне Терновка можно часто встретить таких птиц, пишет ИА «Пенза-Пресс».