Пензенцы гадают, что за хищная птица прилетела на ул. 8 Марта

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29 декабря 2018, 16:04Общество
На балкон пензенца приземлилась крупная птица. Мужчина снял ее на видео, которое разместил в Сети.
«Хищная птица - в городе, ул. 8 Марта. Думаю, что это ястреб, прилетел под Новый Год. Красавчик», - подписал свой ролик пензенец.
Птица некоторое время посидела на ограждении балкона, а затем улетела. Подписчики выдвинули несколько версий, что это за пернатое: ястреб-перепелятник, коршун. Были и шуточные предложения, например, один из пользователей назвал крылатого гостя «чернобыльским воробьем».
Жительница Пензы Татьяна отметила, что в микрорайоне Терновка можно часто встретить таких птиц, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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