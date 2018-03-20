Пензенцы гадают, что случилось на дороге в ГПЗ. ВИДЕО

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20 марта 2018, 10:32Происшествия
Пензенец стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия, которое его удивило.
«Что это было? Водитель автомобиля «Фольксваген» на ровном месте угодил в сугроб», - написал мужчина в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».
Автор поста разместил запись с видеорегистратора. На кадрах видно, как по дороге улицы Измайлова движется поток машин. Неожиданно из крайней правой полосы белая иномарка въезжает в большой сугроб на тротуаре. Данный маневр очень удивил и позабавил пользователей, они принялись выдвигать свои версии произошедшего.
«Кто-нибудь перед ним резко затормозил», - предположил подписчик группы Дмитрий.
«Может, кошка пробегала», - выдвинул свою версию случившегося пензенец Руслан.
«Парковка, она у каждого – своя», - пошутил пользователь Евгений.
Также в комментариях к посту пензенцы отметили, что следовало бы помочь застрявшему в сугробе водителю, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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