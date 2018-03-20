Пензенцы гадают, что случилось на дороге в ГПЗ. ВИДЕО

«Что это было? Водитель автомобиля «Фольксваген» на ровном месте угодил в сугроб», - написал мужчина в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

Автор поста разместил запись с видеорегистратора. На кадрах видно, как по дороге улицы Измайлова движется поток машин. Неожиданно из крайней правой полосы белая иномарка въезжает в большой сугроб на тротуаре. Данный маневр очень удивил и позабавил пользователей, они принялись выдвигать свои версии произошедшего.

«Кто-нибудь перед ним резко затормозил», - предположил подписчик группы Дмитрий.

«Может, кошка пробегала», - выдвинул свою версию случившегося пензенец Руслан.

«Парковка, она у каждого – своя», - пошутил пользователь Евгений.

Также в комментариях к посту пензенцы отметили, что следовало бы помочь застрявшему в сугробе водителю, пишет ИА «Пенза-Пресс».