Пензенцы еще могут успеть записаться на «Тотальный диктант»

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13 апреля 2018, 15:37Образование
Пенза присоединится к международной акции добровольной проверки грамотности «Тотальный диктант» (0+).
Диктант можно будет написать 14 апреля в 14.00 на нескольких площадках:
- историко-филологического факультета Педагогического института им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета (ул. Лермонтова, 37, 11 корпус ПГУ);
- Пензенская областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова (проспект Строителей, 168а);
- Пензенский артиллерийский инженерный институт;
- учебный центр «Почты России» (ул. Терновского, 133).
Результаты будут доступны на официальном сайте проекта только участникам. Работа над ошибками состоится 21 апреля, награждение отличников — 28 апреля.
Напомним, текст для «Тотального диктанта-2018» подготовила Гузель Яхина — российская писательница из Казани, успех которой принес дебютный роман о раскулачивании 1930-х годов «Зулейха открывает глаза» (16+). За него автор получила премии «Большая книга», «Ясная Поляна», «Книга года».
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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