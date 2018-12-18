Пензенцы дождались открытия приемной Деда Мороза

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18 декабря 2018, 19:21Культура
У юных жителей и гостей Пензы появилась возможность рассказать о своем желании главному новогоднему волшебнику города. На площади Ленина открылась (0+) приемная Деда Мороза. Уже десятки мальчишек и девчонок познакомились со сказочным героем.
На главной площади города зазвучали зажигательные песни. Теперь там так будут согреваться горожане каждый морозный вечер, а заодно создавать праздничное настроение. Герой зимней вечеринки - главный новогодний волшебник. Наконец юные жители областного центра дождались открытия приемной Деда Мороза.
«Знали, что она открылась, поэтому целенаправленно шли. Получили конфету, загадали желание», - рассказала жительница Пензы Наталья Фуфыгина.
«Первая дочка попросила у Деда Мороза набор художника, она любит рисовать. Вторая сказала, что будет просить куклу», - сказала жительница Пензы Венера Снадина.
Прийти в гости к Деду Морозу - мечта каждого ребенка. Свои новогодние желания малыши шептали дедушке на ухо, но перед этим они должны были выполнить важное условие - прочитать стихотворение.
«Здорово, что снова поставили такой домик, потому что каждый ребенок может прийти ко мне и пообщаться. Желают счастья и здоровья родителям, учиться хорошо, просят кукол и медведей, всего не перечесть. Все исполнится у них в Новом году, особенно у тех, кто хорошо себя вел», - сказал Дед Мороз Боян.
Все, кто хочет передать свое письмо с пожеланиями лично в руки Деду Морозу, успеет это сделать и после 1 января. Приемная будет работать до празднования старого Нового года - с 17.00 до 18.00. А 13 января в 15.00 состоится торжественное закрытие приемной (0+), в котором примет участие вся пензенская гильдия Дедов Морозов.
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