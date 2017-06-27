Пензенцы добились корректировки освещения в Ахунах

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27 июня 2017, 16:01Общество
На велолыжероллерной трассе в Ахунах скорректируют работу освещения. Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщили в мэрии.
На то, что аллея в Ахунах остается вечерами без света, пожаловались горожане.
«Каждый день в 21.45 выключают свет на аллее в Ахунах, люди в это время гуляют, катаются на велосипедах и роликах. Хотелось бы, чтобы свет отключали хотя бы попозже, в 23.00, например!» — написала горожанка в «Жалобную книгу».
Ее поддержал другой пензенец.
«Как это ни странно, но и в 23.00 будут гулять и заниматься, посмотрите на Олимпийскую аллею на Западной поляне. Даешь свет!» — отметил он.
В горадминистрации сообщили, что по просьбе жителей микрорайона время работы освещения на аллее скорректируют до 28 июня.
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