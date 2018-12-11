Пензенцы будут восстанавливаться после травм на инновационных аппаратах

В пензенскую клиническую больницу №6 им. Г.А. Захарьина поступили роботизированные аппараты для реабилитации пациентов после травм.

Инновационное оборудование будут использовать в лечении и восстановлении послеоперационных больных с поражением суставов.

«Новая линейка аппаратов имеет целый ряд преимуществ перед обычными тренажерами, которые использовались раньше. Самое главное - воздействие на суставы пациента происходит совершенно безболезненно», - пояснила заведующая физиотерапевтическим отделением лечебного учреждения Татьяна Зинчук.

Уникальность новых аппаратов в том, что их возможно использовать на следующий день после операции, а также применять для разработки суставов имеющих различную степень сложности, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Отмечается, что каждому больному в зависимости от тяжести его состояния подбирается индивидуальная программа с учетом времени, частоты, скорости и амплитуды воздействия на пораженный участок.

Такое оборудование появилось в Пензе впервые. На его приобретение из бюджета области выделили более 2 млн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».