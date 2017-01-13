13 января 2017, 19:59Общество Пензенцы будут сотрудничать с группой «Ленинград» Пензенский продюсер Дмитрий Прокофьев назначен арт-директором рекламной компании юбилейного тура группы «Ленинград», которая 13 января отмечает 20-летие. К этому событию, по просьбе лидера коллектива Сергея Шнурова, пензенская команда сняла видеоролик.

В рамках юбилейного тура ролик покажут не только по телевидению, но и на больших экранах во всех городах России.

На этом сотрудничество пензенской команды с группой «Ленинград» не закончится. Стороны будут вместе работать в течение всего года, приводит слова Дмитрия Прокофьева информационное агентство «Пенза-Пресс».

Напомним также, что первый тизер для популярной группы пензенцы сняли в 2016 году, перед концертом «Ленинграда» на «Дизель-Арене». Ролик приглянулся Сергею Шнурову и дал импульс к новому сотрудничеству.

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