Пензенцы будут проходить диспансеризацию без очередей

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11 декабря 2017, 11:34Общество
В ходе очередного оперативного совещания губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил более активно переходить на электронное сопровождение при прохождении диспансеризации.
«Сегодня по «Первому каналу» показали, что в Корее продолжительность жизни - 80 лет. Они проходят диспансеризацию ежегодно, а с определенного возраста - дважды в год. Нет очередей, все данные - в электронной форме, нам нужно тоже более активно работать в этом направлении, в плане перехода в электронное сопровождение», - сказал глава региона.
Глава областного минздрава Владимир Стрючков отметил, что программа внедряется и со следующего года будет реализована, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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