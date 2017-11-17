17 ноября 2017, 19:27Общество Пензенцы боятся, что дом на улице Попова разрушится Жители дома №18 на улице Попова бьют тревогу. Люди боятся, что их скоро ждет участь жителей печально известного дома на Ударной, 35. Четырехэтажке на Западной поляне - больше 50 лет. Ремонта дом не видел четверть века. Главное, что беспокоит людей, - изрядно прогнившая крыша, которая течет в дождь. Однако проблем хватает не только внутри дома, но и во дворе.

Снаружи дом №18 на улице Попова совсем не выглядит проблемным. Внутри же - настоящее коммунальное бедствие. В подъездах - разрушенные стены с дырами, обвалившейся штукатуркой и оголенными проводами. На чердаке – гнилые деревянные опоры и ржавые металлические. Крыша из шифера больше напоминает дуршлаг. Свои квартиры от воды во время дождей жители верхних этажей защищают пленкой.

Ремонта крыши жильцы добиваются несколько лет. Вспоминают, что последний раз его проводили четверть века назад. Потом ремонтировали частично. Люди уверены, что сейчас кровлю пора ремонтировать капитально!

«Я писала заявление в управляющую компанию, когда у нас протекал в подъезде потолок, правда отреагировали быстро и сделали частично, но у нас над квартирами очень большие дыры и во время дождя все это течет на потолок. Нам составили смету на ремонт крыши, но пока никаких вопросов не решается», - рассказала жительница дома №18 по улице Попова Евгения Грызунова.

Еще одна головная боль жителей дома №18 находится через дорогу от четырехэтажки. Мусорный контейнер сейчас выглядит аккуратно, однако, уверяют местные жители, уже через пару часов он переполнится, а грязные вещи, разбитые бутылки и отходы будут валяться повсюду. Все дело в том, что мусор сюда выбрасывают не только местные жители, но и сотрудники соседних магазинов, да и не соседних тоже.

Самое интересное в том, что сами жители дома №18 к этой помойке не имеют никакого отношения. Свой мусор они относят совсем в другой контейнер, на улице Ленинградской. Сейчас добиваются того, чтобы чужую помойку перенесли подальше от их окон.

«Мы начали с того, что решили проверить, насколько правомочна она здесь располагается. По закону она должна находиться на расстоянии не менее 20 метров от фасада дома, мы пригласили представителей независимой экспертизы, он лазером измерил нам расстояние, оно составило 18,2 метра», - объяснила старшая по дому №18 по улице Попова Ирина Маркова.

Со всеми документами и проблемами Ирина Маркова пришла в Госжилстройтехинспекцию. В ходе личного приема граждан она смогла озвучить проблему руководителю ведомства. Инна Левченко пообещала разобраться в ситуации, в которой оказались жильцы четырехэтажки.

Общество

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