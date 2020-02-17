Пензенцы борются за жизнь крохотного котенка

17 февраля 2020, 14:34Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в сети о котенке, который страдает от серьезного расстройства.
«Малышка Кими - подброшенный в подъезд многоэтажки котенок. Откуда она там появилась? Скорее всего, люди завели малышку, а столкнувшись с проблемами, просто выкинули ее с глаз долой. У девочки большие проблемы со здоровьем - атаксия.
Это двигательное расстройство, выражающееся в нарушении походки и координации движений - этот симптом входит во множество заболеваний, связанных с поражением центральной неровной системы. Недуг не затрагивает умственные способности кошки, однако значительно уменьшает жизнь и ее качество. Самой распространенной причиной, при которой начинаются нарушения координации движений, являются инфекционные заболевания, затрагивающие нервную систему и головной мозг. К ним, в большинстве случаев, относят панлейкопению», - поделились волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».
В настоящее время зоозащитники приступили к лечению кнопочки, но высока вероятность, что терапия не подействует. Узнать о том, как помочь волонтерам спасти кроху, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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