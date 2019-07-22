Пензенцы борются за жизнь котенка со страшной болезнью

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о котенке, который находится на грани жизни и смерти.

«Наш новый маленький и очень тяжелый пациент - котенок Гномик. У малыша - травма восьмого позвонка, которая повлекла за собой атонию мочевого пузыря. Из-за того, что он долго не мог сходить в туалет самостоятельно, мочевой переполнился, это привело к его разрыву! Мы провели экстренную операцию и ушили мочевой. Скажем честно, ситуация просто отвратительная, массажем отжимать мочу нельзя, только проколом. Приходится ежедневно отвозить Гномика в клинику для манипуляций», - написали волонтеры в группесоцсети «ВКонтакте».

Они пояснили, что пушистику предстоит сложнейшая реабилитация, которая займет много времени и сил. В ближайшие недели, как отметили сотрудники фонда, положительной динамики не будет.

«Этого котенка мы не хотели брать по нескольким причинам: половина сотрудников фонда сейчас в отпуске, людей не хватает, врачи тоже в отпуске, а животных слишком много. Люди привезли этого котенка и хамством пытались его «впарить», кидаясь громкими обещаниями, которые, как обычно, остаются только на словах. Опять вся ответственность легла нам на плечи, нам очень тяжело», - добавили волонтеры.

Подробнее о том, как помочь сотрудникам фонда спаси малыша, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».