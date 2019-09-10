Пензенцы борются за шанс выступить на всероссийском чемпионате «Абилимпикс»

В Пензе стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» (0+), в котором принимают участие студенты с ограниченными возможностями здоровья. Это молодые специалисты со всего региона. Они соревнуются в 13 компетенциях. Победители областного этапа получат шанс выступить на всероссийском.

У участников конкурса «Абилимпикс» в компетенции «Дизайн персонажей» совсем мало времени для того, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. Однако сжатые сроки для них - не проблема. Они - творческие люди, поэтому на разработку идеи у них ушло всего несколько минут. Создание готовой модели с помощью графического редактора - уже дело техники.

«С детства люблю рисовать, а сейчас заниматься графикой на компьютере, меня это успокаивает. Нравится включать фантазию и придумывать абсолютно новых персонажей, создавать их эскизы в графических редакторах», - рассказала студентка Пензенского агропромышленного колледжа Алена Занкина.

В 2019 году участниками конкурса стали более 100 пензенских студентов с ограниченными возможностями здоровья. Они соревнуются в 13 компетенциях. Местом проведения турнира в шести дисциплинах стал Пензенский агропромышленный колледж, где базируется областной центр «Абилимпикс».

«Конкурс профессионального мастерства проходит при участии потенциальных работодателей. Они видят, насколько профессиональны ребята с особыми возможностями здоровья и что они нужны сегодня для развития экономики», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Организаторы конкурса идут в ногу со временем. Многие дисциплины связаны с компьютерными технологиями, но есть среди них и те, в которых результат более осязаем. Одна из таких компетенций - поварское дело. В арсенале каждого из будущих мастеров - огромное количество блюд. Как говорят специалисты, несмотря на повсеместную автоматизацию, для создания кулинарного шедевра важен творческий подход.

«Ребята хорошо осваивают технику. Да, она облегчает жизнь, но, тем не менее, огромное значение имеет человеческий фактор, особенно в нашей компетенции. Без людей - никуда», - сказала преподаватель Пензенского агропромышленного колледжа Екатерина Ивахненко.

Победителями конкурса станут 57 человек. В конце ноября они представят область на всероссийском чемпионате «Абилимпикс» (0+), который пройдет в Москве.