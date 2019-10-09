Пензенцы борются за право участвовать на Чемпионате мира по бильярду

В Пензе стартовал Чемпионат России по бильярду в дисциплине свободная пирамида (0+). За звание победителя борются более 100 человек. Сильнейшие спортсмены по итогам этого турнира станут участниками Чемпионата мира (0+).

Чемпионат России по бильярду для Артема Балова одновременно и домашний, и выездной. Он из Пензы и именно здесь делал первые шаги в спорте, но сейчас молодой человек выступает за Санкт-Петербург, хотя родной город так и не покинул. На этом турнире он - один из фаворитов, ведь в 2018 году стал вице-чемпионом мира. Сам спортсмен отмечает, что легко не будет никому, и на победу могут претендовать больше десяти человек.

«Когда занял второе место, думал, что будет намного легче играть на чемпионатах России, но все равно присутствует волнение. Сейчас вообще нельзя расслабляться», - сказал он.

Пенза получила право провести Чемпионат России благодаря существующей в региона материальной базе и заслугам наших спортсменов, которые успели проявить себя и на всероссийском, и на международном уровне.

За победу в мужском разряде борются 70 спортсменов, в женском - 45. География участников турнира - от Калининграда до Якутска. Они соревнуются в свободной пирамиде. Особенность дисциплины в том, что в качестве битка можно использовать любой шар и бить по любому другому.

«Можно сказать, что побеждает самый универсальный игрок. Здесь нужно хорошо уметь и забивать комбинации, и делать так называемые выходы», - объяснил президент Федерации бильярда Пензенской области Игорь Ясинецкий.

На турнирах профессионалов спортсмены предпочитают агрессивный стиль игры. Партии нередко заканчиваются за восемь ударов. По словам самих мастеров, элемент случайности в этом, конечно, есть, но все-таки ведущую роль играет точный математический расчет.

«Тренируюсь каждый день по три-четыре часа. Сложнее всего, когда достигаешь какого-то уровня, психологически работать над собой», - отметила участница Чемпионата России по бильярду из Самары Наталья Кирпичникова.

Турнир завершится 12 октября. По его итогам станут известны имена трех спортсменов, которые в 2020 году отправятся на Чемпионат мира.