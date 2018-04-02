Пензенцы борются с последствиями растаявшего снега

Резкое потепление и, как результат, обильное таяние снега обернулись для Пензы сотней подтопленных дорог и тротуаров. Откачивать воду с автомагистралей и внутридворовых территорий начали еще в минувшие выходные, но справиться с последствиями прихода запоздалой весны аварийным бригадам пока не удалось.

На пешеходном переходе у площади Ленина зебра скрылась под огромными лужами. Талой водой в областном центре затоплены проезжие части, тротуары и внутридворовые территории.

С сезонным наводнением вот уже несколько суток борются на улице Ростовской. С помощью спецтехники коммунальщики пытаются осушить затопленный участок. Местная жительница Татьяна Потапова в многочасовых работах принимает непосредственное участие. Оно и понятно, вода подступает прямо к крыльцу ее дома.

«Вчера, наверное, они откачивали часов до 10-11, сказали мне идти домой, что сами справятся. Сначала воды не было, а утром снова. Мешки с песком положили, но они уже не помогают», - рассказала она.

Местные жители возводят дамбы из песка и щебня, расчищают снег и как могут помогают специалистам аварийных служб. Наготове даже самодельные насосы.

За минувшие выходные в зону подтопления попали десятки улиц. Кроме Ростовской, воду откачивали на Складской, Чаадаева, Долгорукова, Терновского, Антонова, Измайлова, Саранской и Ладожской. В ближайшие дни работы продолжатся, каждый проблемный участок на контроле коммунальных служб города.