Пензенцы больше года скрывали 6 точек по проведению азартных игр

В Пензе суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной организации азартных игр. Его расследованием занимались сотрудники регионального Cледственного комитета и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Злоумышленники смогли организовать незаконную деятельность в нескольких кафе и барах города.

Пензенские полицейские установили шесть мест на территории областного центра, где можно было окунуться в мир азартных игр. За организацией сети игровых автоматов, замаскированных под платежные терминалы, стояли двое мужчин 1981 и 1986 годов рождения.

«Они приобрели шесть единиц игрового оборудования с установленным программным обеспечением, позволяющим осуществлять игровой процесс с получением денежного выигрыша. Затем они арендовали часть площадей в барах, расположенных на улицах Ульяновской, Ладожской, Минской, Урицкого, а также здания автокомплекса по улице Попова и помещении автомойки по улице Антонова в городе Пензе, где установили игровое оборудование», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по связям со СМИ Татьяна Махницкая.

По версии следствия, мужчины ежедневно изымали проигранные клиентами деньги, платили за аренду помещения и ремонт оборудования, а при проведении проверок, отключали терминалы. В рамках уголовного дела по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования совершенного группой лиц по предварительному сговору» сотрудниками полиции было проведено 11 обысков, изъято шесть игровых терминалов, а также 25 тысяч рублей, находящихся в них.

«Необходимо отметить, что собственники помещений, которые систематически предоставляют свои торговые площади для организации незаконной игорной деятельности, будут привлечены к уголовной ответственности», - сказал начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензе Ренат Алмаев.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.