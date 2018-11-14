Пензенцы активно голосуют за имя для аэропорта

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14 ноября 2018, 19:33Общество
Все меньше времени остается, чтобы выбрать имя пензенскому аэропорту. Напомним, областной центр вошел в число 47 участников всероссийского проекта «Великие имена России» (6+).
Идея проекта состоит в том, чтобы присваивать аэропортам российских городов имена великих соотечественников. Для этого организаторы конкурса запустили всероссийское голосование. Пензенцам предложили выбрать из имен Лермонтова, Куприна и Белинского. Об акции подробно рассказывают и в самом аэропорту по громкой связи и при регистрации каждому пассажиру.
«Сейчас идет активная фаза голосования, мы раздаем листовки, чтобы все узнали о возможности выбора, это можно будет сделать до 30 ноября включительно», - рассказала начальник службы организации перевозок пензенского аэропорта Александра Кулаева.
Сотрудники воздушной гавани отмечают, что успели проголосовать и сами. Большинство выбрали имя Михаила Юрьевича Лермонтова. Классик русской литературы лидирует и по итогам опросов общественного мнения. Принять участие в выборе имени для пензенского аэропорта можно на официальном сайте конкурса в интернете.
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