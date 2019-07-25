Пензенцы актеры разыграли эпизоды из книг Михаила Загоскина

25 июля исполнилось 230 лет со дня рождения писателя, драматурга, автора первых исторических романов Михаила Николаевича Загоскина, еще при жизни заслужившего славу русского Вальтера Скотта. Почитатели таланта писателя отметили круглую дату в Литературном музее города.

Вместе с актерами пензенского театра юного зрителя сотрудники музея разыграли эпизоды из произведений отечественных писателей, где упоминался Михаил Загоскин, а также отрывки из книг нашего земляка. На вечере выступил и автор книги о нем, которая недавно вышла в свет, Дмитрий Мурашов. В ходе программы также состоялось торжественное гашение почтовой карточки с изображением Загоскина, приуроченное ко дню рождения писателя.