Пензенцы аэропорту присвоят имя одного из пяти великих людей

Пензенский аэропорт назовут в честь Куприна, Лермонтова Ключевского, Белинского или Радищева. Пенза присоединилась к проекту «Великие имена России» (6+) - общенациональному конкурсу, в котором жители страны выбирают названия для аэропортов своих городов.

В ожидании своего рейса пензенцы устроили своеобразный литературный причал. Поэтические строки знакомы каждому буквально с пеленок - это отрывки из произведений знаменитого земляка Михаила Лермонтова. Вспомнить именно о нем там решили не случайно. Возможно, в скором будущем, имя поэта дополнит наименование пензенской воздушной гавани. Областной центр вошел в число участников национального проекта «Великие имена России».

Пенза включилась в конкурсную борьбу не сразу. Она, вместе с Калугой, стала исключением из правил: города вошли в список участников только на втором этапе. К этому времени в регионах-конкурсантах уже были сформированы списки имен-претендентов. Их отбирали по строгим критериям: они должны быть выдающимся соотечественниками, которые внесли значимый вклад в развитие и становление России. Сфера деятельности не важна. Главное - историческая связь с регионом.

«Закрепление за этим местом имени выдающего соотечественника, в первую очередь, подчеркнет его значимость для региона, а также поспособствует притоку туристов», - отметил координатор пензенского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Дмитрий Шлыков.

«Присвоим аэропорту имя одного из нескольких предположительных великих деятелей Пензенского края, мы отдадим ему дань памяти, за его вклад в развитие региона. Также мы сможем повысить культурный уровень области на фоне других», - сказал представитель регионального отделения общественной организации «Российские студенческие движения» Владислав Вяхирев.

Социологический опрос показал, что особой популярностью у пензенцев пользуются имена трех земляков: Куприна, Ключевского и Лермонтова. Впрочем, единого представления о том, чье же имя должно войти в историю аэропорта, пока нет.

Всего в общенациональном проекте участвуют 45 города, в которых расположены 47 крупнейших аэропортов России международного и федерального значения. Между некоторыми завязалась нешуточная борьба: совпали имена-претендентов. Так, побороться за имя Михаила Лермонтова Пензе придется с аэрогаванью Минеральных Вод - Кавказ был поэтической колыбелью молодого творца.