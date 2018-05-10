Пензенцы 9 мая смогли узнать судьбу родственников, погибших на войне

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10 мая 2018, 14:03Общество
Представители пензенского регионального отделения поискового движения России 9 мая открыли приемную «Судьба солдата» в сквере «Журавли» у Монумента воинской доблести и трудовой славы.
Поисковики предлагали всем желающим узнать о судьбах своих родных, погибших и пропавших без вести на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-центр регионального правительства.
За четыре часа работы участники акции приняли 58 запросов от граждан на уточнение судеб близких в годы Великой Отечественной войны, а также оказывали консультативную помощь по работе с поисковыми интернет-ресурсами и оформлению запросов в государственные архивы РФ.
Отмечается, что информация, которую поисковикам удастся установить, будет передана не только родственникам. На ее основании будут внесены изменения и дополнения в 12 том Книги Памяти Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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