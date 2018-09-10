Пензенцы 15 сентября пробегут «кросс нации»

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10 сентября 2018, 13:33Спорт
15 сентября в Пензе состоится «Кросс нации-2018» (0+). Старт забега будет дан в створе улиц Окружной и Зеленодольской в районе «Дизель-Арены».
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, участники пробегут по улице Окружной, участку ул. Мира, дороге-дублеру улицы Окружной и «Олимпийской аллее». Финишировать они будут на улице Окружной и «Олимпийской аллее».
Самая длинная дистанция для любителей составит 4 км. Профессионалами предстоит побороться а победу в забегах на 6, 8 и 12 км. Самые юные участники - мальчики и девочки 2009 года рождения - пробегут 2018 метров.
Регистрация начнется в 8.30, старт кросса будет дан в 11.00
В день состязаний по маршруту ограничат движение транспорта с 8.00 до 13.30, для общественного транспорта ограничение - с 10.00 до 13.30.
Расписание забегов можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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