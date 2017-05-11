Пензенцу вернули водительские права за 100 литров бензина

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11 мая 2017, 15:30Общество
На начальника отделения ГИБДД МВД РФ по Тамалинскому району УМВД России по Пензенской области завели уголовное дело. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, сотрудник ГИБДД в декабре 2016 года выдал гражданину водительское удостоверение, изъятое в июне 2015 года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
«Срок лишения удостоверения закончился, но проверка знаний правил дорожного движения, обязательная в таких случаях, не проводилась. За указанные незаконные действия сотрудник полиции в качестве вознаграждения получил не менее 100 литров бензина», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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