Пензенцу вернули разобранный на запчасти автомобиль

Полицейские помогли жителю Пензенского района разыскать похищенный автомобиль. Оказалось, что его угнали, чтобы разобрать на запчасти.

Мужчина приобрел транспортное средство за 250 тысяч рублей в начале ноября, но не успел им попользоваться и месяца. Вскоре он обратился в полицию с заявлением о том, что не обнаружил автомобиль там, где его оставил.

«Как пояснил заявитель, по пути автомобиль сломался, и он решил оставить транспортное средство у гаражного кооператива около рынка, а когда вернулся, машины там уже не оказалось», - прокомментировал начальник отдела УР УМВД России по Пензе Владимир Блясов.

Спустя некоторое время оперативники вышли на подозреваемого. Им оказался 31-летний житель областного центра. Именно в его гараже была обнаружена иномарка.

«Злоумышленник частично разобрал автомобиль: демонтировал салон, разбил переднюю панель, снял переднее кресло и руль, вытащил запасные части. Сейчас машина не пригодна для езды», - пояснили в ведомстве.

Иномарка, после всех необходимых экспертиз и следственных действий будет возвращена законному владельцу. Угонщик будет отвечать перед законом по статье «Кража». Так как размер нанесенного ущерба считается крупным, ответственность, которая ему грозит, - реальный срок до пяти лет.