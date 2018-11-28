28 ноября 2018, 19:54Криминал

Пензенцу вернули разобранный на запчасти автомобиль

Полицейские помогли жителю Пензенского района разыскать похищенный автомобиль. Оказалось, что его угнали, чтобы разобрать на запчасти.

Мужчина приобрел транспортное средство за 250 тысяч рублей в начале ноября, но не успел им попользоваться и месяца. Вскоре он обратился в полицию с заявлением о том, что не обнаружил автомобиль там, где его оставил.

«Как пояснил заявитель, по пути автомобиль сломался, и он решил оставить транспортное средство у гаражного кооператива около рынка, а когда вернулся, машины там уже не оказалось», - прокомментировал начальник отдела УР УМВД России по Пензе Владимир Блясов.

Спустя некоторое время оперативники вышли на подозреваемого. Им оказался 31-летний житель областного центра. Именно в его гараже была обнаружена иномарка.

«Злоумышленник частично разобрал автомобиль: демонтировал салон, разбил переднюю панель, снял переднее кресло и руль, вытащил запасные части. Сейчас машина не пригодна для езды», - пояснили в ведомстве.

Иномарка, после всех необходимых экспертиз и следственных действий будет возвращена законному владельцу. Угонщик будет отвечать перед законом по статье «Кража». Так как размер нанесенного ущерба считается крупным, ответственность, которая ему грозит, - реальный срок до пяти лет.

Криминал
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