Пензенцу в июле пришел счет за отопление

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20 августа 2018, 17:39Общество
Житель дома на ул. Московской в Пензе пожаловался на то, что в его квитанции на оплату коммунальных услуг за июль появилась графа «отопление».
Об этом мужчина сообщил в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«Живу в доме на улице Московской, нам прислали счет на оплату отопления за июль. Как это возможно, если отопления у нас явно не было? Что с этим делать? Прошу разобраться в данном вопросе», - написал он, приложив к обращению фото квитанции.
Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило официальный запрос в мэрию.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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