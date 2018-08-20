Пензенцу в июле пришел счет за отопление

Житель дома на ул. Московской в Пензе пожаловался на то, что в его квитанции на оплату коммунальных услуг за июль появилась графа «отопление».

Об этом мужчина сообщил в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Живу в доме на улице Московской, нам прислали счет на оплату отопления за июль. Как это возможно, если отопления у нас явно не было? Что с этим делать? Прошу разобраться в данном вопросе», - написал он, приложив к обращению фото квитанции.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило официальный запрос в мэрию.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».