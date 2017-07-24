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24 июля 2017, 17:59Политика
Подписчик группы «Черный список. Пенза» соцсети «ВКонтакте» прислал фотографии хлеба с сюрпризом.
Мужчина поделился с пользователями фотографиями с неприятной покупкой.
«Наконец-то и мне есть что написать. Просто очень вкусный хлебушек», - подписал он пост.
По фото сложно судить, что именно находится в хлебе. Один из пользователей сделал предположение, что это фантик, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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