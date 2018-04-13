Пензенцу установили «руку Терминатора»

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13 апреля 2018, 19:23Общество
Жителю Пензы установили уникальный миоэлектрический протез. 21-летний Максим Ваколюк несколько лет назад лишился руки и теперь сможет вернуться к привычной жизни. Уникальную операцию провели на базе пензенского протезно-ортопедического центра.
Два года Максим не имел возможности даже сжать в руке бутылку или взять кружку. В марте 2016 года, когда ему было всего 19, ему оторвало на производстве правую руку. Теперь он - обладатель уникального протеза. Сначала были тренировки, чтобы привыкнуть к устройству, но молодой человек уверен, что с этим он справится быстро и тогда его жизнь станет проще и ярче, ведь после трагического случая она поменялась кардинально.
«До этого я занимался больше спортом. Сейчас понимаю, что этого все меньше в моей жизни происходит, но не приходится унывать. Настроение, конечно, хорошее, потому что не у каждого будет такая рука-протез», - сказал он.
Миоэлектрический протез третьей версии Bebionic - один из самых современных в мире. Он вернул к привычной жизни уже десятки пациентов. Протез может выполнять исключительно точные и аккуратные движения. Каждый палец имеет свой двигатель, и кисть обеспечивает 14 видов хвата, которые можно выбрать и установить в специальной программе на компьютере. Протез использует нейромышечные сигналы, то есть управляется с помощью мышц, оставшихся на руке. Благодаря этому обучение не занимает много времени.
«Первое время, наверное, мышцы будут уставать, потому что они просто не привыкли. Два года назад была ампутация, и все это время мышцы не была задействованы. Они, может быть, и сокращались, но никакого визуального эффекта от этого не было и, соответственно, они отвыкли от нагрузок», - рассказал техник-ортопед протезно-ортопедического центра Никита Туманов.
Устройство питается от аккумулятора, которого хватает на целый день, а заряжается, как сотовый телефон. Протез создан с применением различных сплавов и углеродных волокон. Комплектующие производят за границей - в Германии и США. Собирали протез в единое целое пензенские специалисты. Там же, на базе протезно-ортопедического центра, изготовили приемную гильзу. По просьбе Максима, ее украсили татуировкой.
Высокофункциональный протез не идет ни в какое сравнение с тем, что был у Максима до этого. Устройство должно прослужить без сбоев как минимум два года, затем его будут обновлять. Теперь главное желание Максима - поскорее самому сесть за руль и поехать хвастаться новой «рукой Терминатора» перед родителями и друзьями.
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