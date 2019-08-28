Пензенцу пересадили палец с ноги на руку

В Пензе проведена уникальная операция по пересадке пальца ноги на руку. Врачи клинической больницы имени Захарьина совместно с московскими микрохирургами в течение пяти часов боролись за подвижность кисти пациента.

Все самое страшное для 42-летнего Дмитрия Калинина позади. В мае 2019 года на производстве он получил серьезную травму и лишился большого пальца правой руки. Врачи не смогли пришить его на место, так как в процессе транспортировки отсеченные фаланги утратили жизненные функции. Тогда врачи предложили Дмитрию пересадить его же палец с ноги на руку.

«Думал, что делать, как восстановиться, чтобы была полноценная кисть. Я - правша, поэтому рука потребуется в дальнейшем для работы», - сказал Дмитрий Калинин.

Над восстановлением функционала конечности трудилась целая бригада хирургов и анестезиологов, в том числе на помощь пензенским коллегам приехали специалисты из Москвы. Операция длилась около пяти часов. Вместо большого пальца к пострадавшей кисти мужчины врачи пришили второй палец левой ноги.

«Операция была выполнена таким образом, чтобы функция пальца была максимально восстановлена и осталась такой, как на здоровой руке. Но надо отдавать себе отчет, что это палец немного не тот, у него другая функция. Наши действия с восстановлением сухожилий, нервов, сосудов были направлены на то, чтобы все функционировало», - рассказал заведующий отделением травматологии №2 клинической больницы №6 имени Захарьина Михаил Щербаков.

Это уже не первая успешная подобная операция в этом медицинском учреждении. Несколько лет назад удалось восстановить кисть молодому человеку из Кузнецка. Врачи прогнозируют, что двигательная активность должна полностью восстановиться. Уже на днях Дмитрий поедет домой, но на полную реабилитацию уйдет несколько месяцев.