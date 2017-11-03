Пензенцу нужна помощь после страшной аварии

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 ноября 2017, 10:52Общество
Несколько дней назад мы рассказывали о трагедии, которая произошла в молодой пензенской семье. В июле 2017 года 26-летний Андрей Немов не по своей вине попал в серьезное ДТП.
Парень получил тяжелые травмы и уже несколько месяцев прикован к больничной койке. Вернуть здоровье молодому человеку способна дорогостоящая интенсивная реабилитация в подмосковной клинике. Родные и близкие Андрея продолжают собирать средства на лечение. Помочь им в этом можете и вы.
«Мы самостоятельно справится с этим не можем, реабилитация достаточно дорогая: от 16 до 20 тысяч сутки стоят. Приблизительно хотя бы от 20 до 30 дней нужно, чтобы он там пробыл, чтобы специалисты с ним поработали», - рассказала жена молодого человека Анна Немова.
Помочь Андрею Немову можно двумя способами. Первый - вступить в группу «Андрей Немов.Помощь» в социальной сети «ВКонтакте», где есть данные счета, куда можно перевести средства. И второй - посетить благотворительный концерт в поддержку Андрея. Он состоится в районном доме культуры села Бессоновка 11 ноября в 14.00. Стоимость билета - 100 рублей.
Благодаря неравнодушным землякам, родным Андрея уже удалось собрать около 400 тысяч рублей. Давайте поможем молодой семье вместе.
06 ноября 2017, 11:51С 10 ноября за непропуск пешеходов на «зебре» введут новые штрафы
06 ноября 2017, 11:16Кузнецким школьникам торжественно вручили паспорта
06 ноября 2017, 11:07ИА «Пенза-Пресс» организовало мастер-класс по фитнесу лица
06 ноября 2017, 10:52Пензенцу нужна помощь после страшной аварии
06 ноября 2017, 10:30Пензенцам предлагают подать заявку на благоустройство двора
03 ноября 2017, 19:56В Пензу прибудет Большой ковчег с частицами святых угодников
03 ноября 2017, 19:51В Пензе неопытным водителям рекомендуют воздержаться от поездок в гололед
03 ноября 2017, 19:41В Пензе осудили продавцов ложного антиквариата