06 ноября 2017, 10:52Общество Пензенцу нужна помощь после страшной аварии Несколько дней назад мы рассказывали о трагедии, которая произошла в молодой пензенской семье. В июле 2017 года 26-летний Андрей Немов не по своей вине попал в серьезное ДТП.

Парень получил тяжелые травмы и уже несколько месяцев прикован к больничной койке. Вернуть здоровье молодому человеку способна дорогостоящая интенсивная реабилитация в подмосковной клинике. Родные и близкие Андрея продолжают собирать средства на лечение. Помочь им в этом можете и вы.

«Мы самостоятельно справится с этим не можем, реабилитация достаточно дорогая: от 16 до 20 тысяч сутки стоят. Приблизительно хотя бы от 20 до 30 дней нужно, чтобы он там пробыл, чтобы специалисты с ним поработали», - рассказала жена молодого человека Анна Немова.

Помочь Андрею Немову можно двумя способами. Первый - вступить в группу «Андрей Немов.Помощь» в социальной сети «ВКонтакте», где есть данные счета, куда можно перевести средства. И второй - посетить благотворительный концерт в поддержку Андрея. Он состоится в районном доме культуры села Бессоновка 11 ноября в 14.00. Стоимость билета - 100 рублей.

Благодаря неравнодушным землякам, родным Андрея уже удалось собрать около 400 тысяч рублей. Давайте поможем молодой семье вместе.

Общество

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