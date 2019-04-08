Пензенцу не удалось скрыться с места ДТП

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08 апреля 2019, 16:36Происшествия
В Пензе росгвардейцы задержали автолюбителя, который пытался скрыться с места ДТП.
Сотрудникам Росгвардии сообщили о том, что автомобиль скрылся с места аварии. Патрулируя улицу Измайлова, на заправке они заметили машину, схожую по описанию. Стражи порядка обнаружили, что водитель был пьян и задержали его.
33-летний мужчина признался, что виновен в совершении ДТП. Автолюбителя для дальнейшего разбирательства передали полицейским, сообщили в пресс-служе областного управления Росгвардии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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