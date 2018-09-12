Пензенцу грозит срок за заведомо ложный донос

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12 сентября 2018, 12:43Криминал
В Пензе молодой человек ответит за то, что отвлек силы полиции на розыск своего телефона, придумав несуществующее ограбление. Ему вменяется в вину ложный донос в полицию.
Пензенец потерял во время прогулки по городу мобильное устройство. А когда пришел домой, обратился в правоохранительные органы, так ему посоветовала мама.
«Она его поругала и посоветовала идти в полицию, а там сказать, что телефон отняли. Объяснив это тем, что так пропажу найдут быстрее. В отделе его предупредили под роспись, что он будет нести ответственность за заведомо ложный донос», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Уголовным Кодексом предусмотрена ответственность - штраф в размере 120 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок два лет.
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