Пензенцу грозит срок за создание подставного юридического лица

Пензенские полицейские задержали местного зицпредседателя Фунта. Они получили и проверили информацию о том, что нигде не работающий 45-летний житель Пензы за деньги дал свой паспорт знакомому, зная, что тот собирается использовать документ для регистрации в налоговой службе учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью. Возбуждено уголовное дело.

«При допросе подозреваемого гражданин пояснил, что совершил преступление по просьбе знакомого, который предложил ему денежное вознаграждение. В отношении последнего возбужденно уголовное дело по статье «Незаконное образование», - прокомментировал старший следователь СО ОП №3 УМВД России по Пензе Роман Казенов.

Всего в Следственном управлении по городу Пензе в производстве находятся десять аналогичных дел. Два из них уже переданы для рассмотрения в суд. Максимальный размер наказания по статье «Незаконное использование документов для создания юридического лица - лишение свободы до пять лет.