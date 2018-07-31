Пензенцу грозит срок за создание подставного юридического лица

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31 июля 2018, 19:41Криминал
Пензенские полицейские задержали местного зицпредседателя Фунта. Они получили и проверили информацию о том, что нигде не работающий 45-летний житель Пензы за деньги дал свой паспорт знакомому, зная, что тот собирается использовать документ для регистрации в налоговой службе учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью. Возбуждено уголовное дело.
«При допросе подозреваемого гражданин пояснил, что совершил преступление по просьбе знакомого, который предложил ему денежное вознаграждение. В отношении последнего возбужденно уголовное дело по статье «Незаконное образование», - прокомментировал старший следователь СО ОП №3 УМВД России по Пензе Роман Казенов.
Всего в Следственном управлении по городу Пензе в производстве находятся десять аналогичных дел. Два из них уже переданы для рассмотрения в суд. Максимальный размер наказания по статье «Незаконное использование документов для создания юридического лица - лишение свободы до пять лет.
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