Пензенцу грозит срок за разбойное нападение с пистолетом-зажигалкой

В Пензе по горячим следам задержали подозреваемого в разбое. С заявлением о преступлении в полицию обратились работники круглосуточного магазина, расположенного в Первомайском районе.

На съемках с камер видеонаблюдения хорошо видно, как в ночное время суток в торговый зал зашли двое мужчин. Один из них взял с витрины бутылку алкогольного напитка, а после достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и направил его в сторону продавца. После этого злоумышленник беспрепятственно покинул магазин. Установить личность подозреваемого удалось за несколько часов, им оказался 19-летний житель Пензы.

«Он пояснил, что после отдыха в ночном клубе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил продолжить распитие спиртных напитков. Однако денег не было, а продажа такой продукции по ночам запрещена, поэтому он совершил нападение», - прокомментировал старший следователь отдела расследования преступлений СУ УМВД России по Пензе Сергей Кубрин.

«Украл бутылку шампанского и угрожал продавцу зажигалкой в виде пистолета. Цели грабить не было. Зашел с другом, надеялся, что у него есть деньги», - рассказал подозреваемый.

Задержанный сознался в содеянном и раскаялся. За совершенное преступление, которое относится к категории тяжких, ему грозит до десяти лет лишения свободы.