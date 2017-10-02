Пензенцу грозит два года за пьяную езду

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02 октября 2017, 17:31Общество
На улице Антонова сотрудники ГИБДД задержали 30-летнего пензенца, который управлял «Мицубиси Лансер» в пьяном состоянии.
Раньше мужчину уже привлекали к уголовной ответственности.
«Местного жителя уже подвергали административному взысканию за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения», - сообщат пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
Кроме того, мужчина разъезжал без водительских прав, пишет ИА «Пенза-Пресс».
По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет, добавили в пресс-службе.
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