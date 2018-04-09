Пензенцу грозит до пяти лет за угон автомобиля

В Пензе мужчина угнал машину, чтобы доехать до дома и лечь спать. Об этом сообщила девушка, после чего полицейские обработали поступившую заявку и уже на следующий день обнаружили пропажу.

«Мы приехали по адресу, который дали сотрудники, и я опознала свою машину, мне вернули ключи. Она была в нормальном состоянии», - рассказала потерпевшая.

«Сотрудники уголовного розыска проверили на причастность к преступлению ряд лиц, и вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Пензы, после чего он признался в содеянном», - прокомментировал дознаватель ОП №4 УМВД России по Пензе Илья Глушенков.

Это был работник станции техобслуживания, которого как раз накануне уволили за пристрастие к спиртному. Будучи пьяным, он пришел на территорию СТО, чтобы найти выпивку. Вахтер не знал, что мужчина там уже не работает, и пропустил его. Тот взял ключи и угнал «ГАЗель». На ней он добрался до своего дома и пошел спать. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.