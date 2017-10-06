Пензенцу грозит до двух лет за «угон» детской коляски

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06 октября 2017, 19:39Криминал
Вниманию жителей многоэтажек: в связи с участившимися кражами из подъездов, полиция просит людей не оставлять велосипеды и детские коляски без присмотра, чтобы не провоцировать злоумышленников на преступления. Последний подобный случай произошел в Пензе на Западной поляне.
Пензенские полицейские вернули молодой маме похищенную детскую коляску, которую девушка оставила вечером без присмотра на лестничной площадке своего дома. При этом коляску она не закрепила.
«Обычно закрепляем, но в тот момент у нас не получилось, наставили очень много велосипедов, развернуть коляску и как-то закрепить ее не было возможности, поэтому оставили так, соседи - нормальные люди, и мы не боялись, что ее увезут», - рассказала потерпевшая.
В итоге на следующий день молодая мама коляску не обнаружила. Расстроенная девушка обратилась за помощью в полицию. Пропажу обнаружили в одном из подъездов в доме по соседству. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 25-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.
«При допросе в качестве подозреваемого данный гражданин пояснил, что находился в одной из квартир дома, где проживает потерпевшая, в гостях и распивал спиртные напитки. После застолья он направился домой. На первом этаже он заметил коляску и решил похитить ее, рассчитывая в дальнейшем продать, а вырученные деньги потратить на приобретение алкоголя. Коляску он перевез в свой подъезд и отправился спать», - сообщила дознаватель отдела дознания отдела полиции №4 УМВД России по Пензе Алена Пинемясова.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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