27 апреля 2017, 19:05Криминал Пензенцу грозит до 4 лет тюрьмы за кражу ликера Кража бутылки ликера из магазина может обойтись жителю Пензы лишением свободы сроком до четырех лет. Именно такое наказание предусматривает Уголовный кодекс Российской федерации за подобные преступления.

Украл, выпил - в тюрьму. Крылатая фраза из фильма «Джентльмены удачи» (0+) - как иллюстрация преступления, совершенного в Пензе на проспекте Строителей. Бутылка ликера стоимостью в несколько сотен рублей, похищенная под прицелом видеокамер, может обойтись 25-летнему пензенцу годами заключения.



«Заявительница попыталась остановить злоумышленника, выбежала за ним на улицу, но тот скрылся с места совершения преступления. Женщина запомнила приметы молодого человека и передала их сотрудникам полиции», - сообщила дознаватель отдела дознания отдела полиции N2 УМВД России по г. Пензе Мария Быкова.



Надеялся ли молодой человек, совершая преступление, на удачу или на то, что все сойдет с рук, сказать трудно. Во всяком случае, признавшись в содеянном, он решил во всем обвинить алкоголь.



«Ну, конечно, это алкоголь. 95 процентов всех преступлений делаются на почве алкоголя. Неподобающее поведение, мне стыдно, раскаиваюсь», - сказал подозреваемый.



Молодой джентльмен удачи на камеру заявил, что такого больше не будет повторять, добавив, что мы все должны отвечать за свои поступки. А отвечать действительно придется. Санкция статьи «Грабеж», по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

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