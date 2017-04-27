Пензенцу грозит до 4 лет тюрьмы за кражу ликера

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27 апреля 2017, 19:05Криминал
Кража бутылки ликера из магазина может обойтись жителю Пензы лишением свободы сроком до четырех лет. Именно такое наказание предусматривает Уголовный кодекс Российской федерации за подобные преступления.
Украл, выпил - в тюрьму. Крылатая фраза из фильма «Джентльмены удачи» (0+) - как иллюстрация преступления, совершенного в Пензе на проспекте Строителей. Бутылка ликера стоимостью в несколько сотен рублей, похищенная под прицелом видеокамер, может обойтись 25-летнему пензенцу годами заключения.
«Заявительница попыталась остановить злоумышленника, выбежала за ним на улицу, но тот скрылся с места совершения преступления. Женщина запомнила приметы молодого человека и передала их сотрудникам полиции», - сообщила дознаватель отдела дознания отдела полиции N2 УМВД России по г. Пензе Мария Быкова.
Надеялся ли молодой человек, совершая преступление, на удачу или на то, что все сойдет с рук, сказать трудно. Во всяком случае, признавшись в содеянном, он решил во всем обвинить алкоголь.
«Ну, конечно, это алкоголь. 95 процентов всех преступлений делаются на почве алкоголя. Неподобающее поведение, мне стыдно, раскаиваюсь», - сказал подозреваемый.
Молодой джентльмен удачи на камеру заявил, что такого больше не будет повторять, добавив, что мы все должны отвечать за свои поступки. А отвечать действительно придется. Санкция статьи «Грабеж», по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.
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