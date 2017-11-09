09 ноября 2017, 16:07Общество Пензенцу дали два года условно за распространение порнографии 26-летнего жителя Октябрьского района Пензы осудили за распространение порнографических материалов в интернете.

«Мужчина зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте» под псевдонимом. С июня 2015-го по июнь 2016 года он скопировал с неустановленных страниц в интернете изображения и аудиовизуальные произведения порнографического характера и пять раз умышленно разместил их ко всеобщему просмотру и скачиванию на своей странице в социальной сети», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Свою вину он полностью признал, запрещенные материалы со своей страницы удалил.

Учитывая активное способствование мужчины раскрытию преступления, суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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