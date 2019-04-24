Пензенцев зовут расчистить берег Сурского на туристической поляне «Стрит»

Жителей Пензенской области и не только приглашают на субботник (0+), который организуют на берегу Сурского водохранилища, где любят проводить время туристы.

Информация размещена в официальном сообществе «Стрит» соцсети «ВКонтакте». Мероприятие организовано по инициативе активиста Виктора Небога и при поддержке городских властей.

По данным организаторов, для всех желающих принять участие в субботнике выделят автобус до поляны и обратно, мешки для сбора отходов. С собой нужно захватить лишь перчатки. А после завершения работ, всех ждет приятный бонус: обед на свежем воздухе и концерт.

Субботник запланирован на 11 мая, выезд автобуса от «Пенза-1» - в 9.00.

Слет туристов «Стрит» назван в честь Стрита Голубцова, который был основателем пензенского водного и пешего туризма. Мужчина трагически погиб 10 апреля 1977 года во время тренировочного байдарочного перехода по реке Суре. Его памяти посвящаются ежегодные областные слеты туристов на месте его последнего костра, пишет ИА «Пенза-Пресс».