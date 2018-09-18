Пензенцев ждут в больницах 22 сентября на День открытых дверей

Жителей региона ждут в Каменской и Нижнеломовской межрайонных больницах, Никольской и Пензенской районных больницах, а маленьких кузнечан – в местной детской межрайонной больнице. Часы приема – с 8 до 14.

В Каменской МРБ без предварительной записи можно попасть на консультацию врачей-специалистов: терапевта, эндокринолога, хирурга, уролога, онколога, акушер-гинеколога. Также будут работать лабораторная служба и рентген, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В Нижнеломовской МРБ прием будут осуществлять терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, офтальмологи и стоматологи. Желающие могут сдать анализы, сделать флюорографию, маммографию и ЭКГ. Также будет работать смотровой кабинет, выписка больничных листов и льготных рецептов на лекарственные препараты. С детьми будет работать врач-педиатр.

В Никольской РБ будут принимать врачи общей практики, участковые педиатры, врач-гинеколог, врач-стоматолог, врач-эндокринолог, детский стоматолог. Также будут работать рентгенологический и флюорографический кабинет.

В поликлинике № 2 Пензенской районной больницы на ул. Сухумский проезд, 8 будут работать все службы. Записываться на прием не нужно. Пензенцы смогут сделать прививку от гриппа, пройти лабораторное, флюорографическое и маммографическое обследование.

В амбулатории села Ленино Пензенского района будут работать специалисты Пензенской районной больницы: терапевт, акушер-гинеколог, педиатр, ультразвуковой диагностики.

В Кузнецкой детской межрайонной больнице ребят осмотрят офтальмолог, оториноларинголог, педиатры, хирург-травматолог, гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, невролог, пишет ИА «Пенза-Пресс».