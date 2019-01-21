21 января 2019, 19:51Общество

Пензенцев ждут проверки газового оборудования

Жителей Пензенской области ждут масштабные проверки газового оборудования. Глава региона призвал сотрудников Госжилстройтехинспекции активнее работать с населением, чтобы свести к нулю случаи взрывов бытового газа.

«Взрывы на почве утечки газа, обрушения жилых домов и, самое страшное, гибель людей. Мы не должны допустить этого. Будем работать со всеми и каждым, и особенно с теми, кто не заключал договоров», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Особо внимание глава региона рекомендовал уделить неблагополучным семьям. Посещение квартир и домов таких жителей необходимо включить в программу проведения профилактических рейдов.

Общество
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