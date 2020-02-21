Пензенцев ждет краш-тест от Академии продвинутых читателей

21 февраля 2020, 15:04Культура
29 февраля в пензенской библиотеке имени В.Г. Белинского пройдут мероприятия (0+) в рамках Академии продвинутых читателей.
«Утро начнется с книжного краш-теста. Ребята проверят свои знания не только в литературе, но и получат возможность проявить творческие таланты. Их ждет книжная дискотека, конкурс «Открой рот», ребусы, «Лисьи шарады», задания со словарями и многое другое», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Начало теста - в 10:00.
В 11:00 в читальном зале для детей начнется сеанс смыслового чтения по книгам Ирины Зартайской. Возраст участников - 5-6 лет.
В 12:00 в читальном зале для взрослых пройдет «Студенческий прайм-тайм: позитивное чтение», интеллектуальная игра для подростков. Возраст участников - 15-17 лет.
С 13:00 во всех читальных залах будут работать виртуальные экскурсии по выставкам. Возраст участников – любой.
Чтобы записаться на детские мероприятия, нужно позвонить по телефону 59-50-18. Вход свободный, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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